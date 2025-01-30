دفاع المتهمين بجريمة صحراء المعادي: قتلوا بنتهم وعشيقها دفاعًا عن الشرف

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى مرافعة دفاع "خفير" متهم بتقل ابنته وعشيقها، بمساعدة إثنين من أبنائه، بمنطقة المعادي.

ودفعت المحامية سماح فوزي، دفاع المتهمين، في مرافعتها بانتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين الأول والثاني، مؤكدة عدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد، حيث أن الجريمة كانت وليدة اللحظة.

وأضافت سماح فوزي، أن الواقعة تعد جريمة دفاع عن العرض والشرف، ويتوافر بها ظروف الدفاع الشرعي لدى المتهمين الثلاثة، حيث فوجئ الأب وأبنائه بتواجد عشيق الفتاة في منزلهم، مشيرة إلى انتفاء أركان جريمة الاشتراك والتحريض لدى المتهم الثالث.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين "سالم ع." و"سليمان ع." و"عيد أ." قتلوا المجني عليه الأول "عمر رضا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله انتقامًا منه لإقامته علاقة غير شرعية بشقيقتهم المجني عليها الثانية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه وحفر حفرة وإلقائه فيها، ثم أطلق المتهم الثاني عليه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري "بندقية آلية"، مما أدى إلى مقتله متأثرًا بإصاباته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليها الثانية "ياسمين ع." عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمين ذات السلاح الناري، بعد علمهم بإقامتها علاقة مع المجني عليه الأول.