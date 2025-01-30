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الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا لتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

12:02 م الخميس 30 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تشكيل عصابي مكون من شخصين (إحداهما مسجل خطر) مقيمين في دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، تخصص نشاطهما في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات رقم قومي مزورة تُثبت بيانات ومهنًا خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية عن تحديد مكان تواجد المتهمين، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم استهدافهما والقبض عليهما. وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، وعدد من الشهادات والمستندات المزورة التي كانت معدة للتزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ متابعة القضية.

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وزارة الداخلية تزوير المحررات القليوبية
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