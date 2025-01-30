كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة؟

كتب - صابر المحلاوي:

يعد استخراج بطاقة الرقم القومي ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن، فهي الوثيقة الأساسية التي يحتاجها الجميع في التعاملات الرسمية والحكومية. ولتسهيل الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، تتيح مصلحة الأحوال المدنية خدمة استخراج البطاقة في نفس اليوم مقابل رسوم محددة.

في هذا التقرير، نستعرض الخطوات التفصيلية للحصول على بطاقة الرقم القومي بشكل عاجل، الأماكن المتاحة لتقديم الخدمة، والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى تكلفة الخدمة وأهم النصائح لتجنب أي تأخير في استلام المستندات.

تتيح الخدمة إمكانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الأحوال المدنية أو من خلال مكاتب السجل المدني المخصصة، مع تسريع عملية إصدار البطاقة واستلامها في اليوم نفسه. ويعكس هذا الإجراء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وسرعة أكبر.

يُقدم قطاع الأحوال المدنية بالعباسية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس"، التي تُمكّن المواطنين من استخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط.

تتميز خدمة "أحوال إكسبريس" باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الرقمية واللوجستية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين، من خلال أجهزة متطورة لتصوير المواطنين وإصدار البطاقة وتسليمها بشكل لحظي في 20 دقيقة.

كما يمكن استخراج "القيد العائلي الفوري الرقمي" من الماكينة الذكية، التي تتيح خاصية التحصيل النقدي من خلال شاشة تلامسية.

تم تجهيز الماكينة الذكية بخدمة الكول سنتر على رقمي:

15340 للمواطنين.

15341 لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف".

وذلك لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، وتوصيلها لهم عقب تنفيذها، عبر عدد من الحافلات المتنقلة "أحوال إكسبريس"، المجهزة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفوري بالخدمة المطلوبة.