مصرع طفلة وسيدة وإصابة 13 آخرين في انقلاب أتوبيس بمحور الضبعة

كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة وسيدة مصرعهما وأصيب 13 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس "سوبر جيت" أعلى محور الضبعة فجر الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد التحويلة الخاصة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب حافلة تقل 50 راكبًا اتجاه الطريق الأوسطي، مما أسفر عن مصرع سيلين محمد 8 سنوات وسارة مصطفى 35 سنة.

فينا أصيب 13 آخرون بينهم شقيقان نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.