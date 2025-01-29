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قرار جديد في دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والتشهير

09:04 م الأربعاء 29 يناير 2025

عفاف شعيب

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كتب- محمد الصاوي:

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، تتهمه فيها بالسب والتشهير بها لجلسة 5 فبراير المقبل.

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد المخرج، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الدفاع تعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

كانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرًا منذ 3 أشهر ضد المخرج محمد سامي متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

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