شك في وجود علاقة مع زوجته.. الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شاب في المعادي

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قبول الاستئناف المقدم من المتهم بقتل شاب في منطقة المعادي على حكم الإعدام الصادر بحقه، وفي المضمون قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء الهيئة وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل شاب في المعادي لشكه في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته.

وأحالت النيابة العامة المتهم في القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان إلى المحكمة الجنائية على خلفية قتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فعقد العزم وبيت النية على الخلاص منه.