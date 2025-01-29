شادي يطلب تطليق زوجته بعد 4 سنوات: "ادعت فقدان السمع واكتشفت كذبها بالصدفة"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "شادي.ع"، 30 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه بقوله: "ادعت الإصابة بمشكلة في السمع لكسب تعاطفي، لكن في الحقيقة كانت تخطط للانفصال عني والاستيلاء على العفش والمنزل."

وأوضح "شادي" خلال حديثه لـ"مصراوي": "كنت أعتقد أن زوجتي تعاني من مشكلة حقيقية في السمع، وتعاطفت معها منذ أول تعارفنا، لكن مع مرور الوقت اكتشفت أنها كانت تتظاهر بذلك. الصدمة كانت عندما عرفت الحقيقة بالصدفة خلال حديثها مع شقيقتها."

وأضاف الزوج: "كانت تفعل ذلك عمدًا، ليس لسبب سوى العناد، ومنذ البداية لم تكن تحبني. اكتشفت أنها كانت تخطط طوال الوقت للانفصال، وكان هدفها الأساسي هو الحصول على العفش والمنزل."

وأكد "شادي" أنه شعر بالخداع طوال فترة الزواج، قائلاً: "حاولت أن أكون شريك حياة داعمًا وصبورًا، لكن بعد اكتشافي للحقيقة شعرت بالغدر والكذب، ولم يعد بإمكاني الاستمرار في حياة مبنية على الخداع."

ويختتم حديثه قائلاً: "بعد معرفتي بمخططاتها وافقت على الطلاق بشرط التنازل عن العفش والخروج بملابسها فقط كما دخلت، لكنها رفضت وظلت في المنزل. وهنا بدأت الخلافات، ما دفعني للانتقال إلى منزل أسرتي."

فلجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر، نظرًا لاستحالة العشرة بينهما. وحملت الدعوى رقم 949 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.