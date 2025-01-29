محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي.. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح العمرانية المنعقدة في جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة "حسنية. ع"، المساعدة السابقة للفنانة هالة صدقي.

وكانت نيابة جنوب الجيزة أحالت الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، بعدما أنهت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال الضابط مُجري التحريات التي أثبتت ارتكاب المتهمة للواقعة.

كما استجوبت النيابة المتهمة حول ما نُسب إليها من اتهامات، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.