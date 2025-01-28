6 مصابين بينهم مدير الشؤون الصحية بالجيزة في حادثين

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالقرب من الكارتة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارتين أسفر عن سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبرالمركزي.

في سياق متصل، أصيب مدير الشؤون الصحية بالجيزة مدحت معوض ٥٢ عامًا في حادث بشارع المطار نُقل على إثره إلى مستشفى إمبابة العام.