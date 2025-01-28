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قرار قضائي بشأن 6 دعاوى ضد مرتضى منصور بعد رد هيئة المحكمة

01:50 م الثلاثاء 28 يناير 2025

مرتضى منصور

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كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووقف سير 6 دعاوى مقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم، بتهمة السب والقذف، لحين الفصل في رد هيئة المحكمة.

وحددت المحكمة جلسة 18 فبراير المقبل للفصل في طلب مرتضى منصور برد الهيئة.

وتقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

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