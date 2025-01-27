حكم قضائي عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وطليقها في قضية توظيف الأموال

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة البلوجر هدير عاطف بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامها في قضية توظيف الأموال. كما قضت المحكمة بمعاقبة طليقها، بلال فاروق، بالسجن لمدة 7 سنوات.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال. وقد استمعت النيابة إلى شهادة العديد من المجني عليهم، الذين أفادوا بتعرضهم لعملية احتيال.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا عن امتلاكهم وإدارتهم لشركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوا الجمهور لتوظيف أموالهم مقابل أرباح دورية محددة. وبعد توقيع عقود مع العملاء في مقرهم بالتجمع الخامس، استلموا الأموال، لكنهم امتناعوا عن تقديم الأرباح أو التواصل مع العملاء، ما دفعهم للإبلاغ عن الواقعة.

أثناء التحقيقات، اعترفت هدير عاطف بدور زوجها السابق بلال في دعوة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستثمار أموالهم، مشيرة إلى أن نشاطهم كان غير مسجل قانونيًا وكان يتم من خلال المنزل كمقر للعمل، مؤكدة أنها كانت تتولى التواصل مع العملاء بناءً على طلبه.