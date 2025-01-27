بتهمة التعدي على فتاة بقطر.. قرار قضائي جديد بشأن استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدي

كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة "10" مستأنف جنايات عابدين بالقاهرة، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المُقدم من اللاعب أحمد ياسر المحمدي في واقعة اتهامه بالتعدي على فتاة أجنبية بغير رضاها في دولة قطر، والتي أُدين فيها بالسجن المشدد 3 سنوات، إلى جلسة 30 يناير الجاري للحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 3 سنوات على اللاعب أحمد ياسر المحمدي في القضية المرفوعة ضده بتهمة الاعتداء على فتاة في قطر.

وجهت النيابة العامة إلى المحمدي تهمة هتك عرض في القضية رقم 1634 لسنة 2024 جنايات عابدين، والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلي جنايات شمال القاهرة. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت إحالة المحمدي، لاعب كرة القدم في قطر وشقيق حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على الفتاة في قطر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عاد إلى مصر بعد تقديم البلاغ ضده، وتم التنسيق مع الإنتربول الدولي للقبض عليه. جرى القبض عليه في شرم الشيخ، حيث تم التحفظ عليه بقسم عابدين وتحرير المحضر.

وخلال التحقيقات، أفاد اللاعب بأنه كان على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، نافياً التهمة الموجهة إليه، ومؤكدًا أن الأمور تمت برضاها وعقب اتفاق بينهما، وأضاف أن الفتاة ادعت التعرض للاعتداء بعد استدراجها إلى شقته.