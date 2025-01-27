إعلان

ضابطة شرطة تطلق النار بالخطأ على رجل من مسدسه

01:48 م الإثنين 27 يناير 2025

إطلاق ضابطة شرطة النار بالخطأ على رجل من مسدسه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نشرت إدارة مكتب عمدة مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية لقطات من كاميرا مثبتة على جسد ضابط شرطة، توثق حادثة إطلاق النار بالخطأ من قبل ضابطة شرطة تُدعى ميندي كاردويل، على سائق سيارة يُدعى جيسون أرينغتون أثناء توقف حركة المرور.

وكانت الضابطة كاردويل تحاول إزالة سلاح من حزام السائق عندما انطلقت رصاصة عن طريق الخطأ وأصابته. تم نقل أرينغتون إلى المستشفى وأُفيد حينها بأن حالته مستقرة.

وقال مكتب قائد الشرطة إن تحقيقًا داخليًا خلص إلى توجيه تهمة بعدم الكفاءة ضد الضابطة كاردويل، التي كانت تعمل خارج أوقات العمل كجزء من مبادرة التدخل في العنف، ومن المتوقع فصلها.

كما تواصلت شبكة CNN مع الضابطة كاردويل للتعليق على الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضابطة شرطة اطلاق النار بالخطأ ولاية فلوريدا الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
واقعة فتاة أجنبية بقطر.. شاهد للمحكمة: الفتاة لفقت القضية للمحمدي

إعلان

إعلان

آلاف الفلسطينيين يتحدون ترامب والاحتلال ويعودون للشمال سيرًا على الأقدام (فيديو وصور)