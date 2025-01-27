ضابطة شرطة تطلق النار بالخطأ على رجل من مسدسه

وكالات

نشرت إدارة مكتب عمدة مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية لقطات من كاميرا مثبتة على جسد ضابط شرطة، توثق حادثة إطلاق النار بالخطأ من قبل ضابطة شرطة تُدعى ميندي كاردويل، على سائق سيارة يُدعى جيسون أرينغتون أثناء توقف حركة المرور.

وكانت الضابطة كاردويل تحاول إزالة سلاح من حزام السائق عندما انطلقت رصاصة عن طريق الخطأ وأصابته. تم نقل أرينغتون إلى المستشفى وأُفيد حينها بأن حالته مستقرة.

وقال مكتب قائد الشرطة إن تحقيقًا داخليًا خلص إلى توجيه تهمة بعدم الكفاءة ضد الضابطة كاردويل، التي كانت تعمل خارج أوقات العمل كجزء من مبادرة التدخل في العنف، ومن المتوقع فصلها.

كما تواصلت شبكة CNN مع الضابطة كاردويل للتعليق على الحادث.