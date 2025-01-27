صورها خلسة.. شاب يبتز فتاة بصور وفيديوهات خادشة ويطلب منها أموالاً

كتب- علاء عمران:

قضت محكمة جنوب الجيزة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على شاب متهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور وفيديوهات غير لائقة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إجبارها على دفع مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "إ. أ" هدد المجني عليها "ر. ب" في منطقة العياط من خلال رسائل مكتوبة، متوعدًا بنشر صور وفيديوهات لها تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية إذا لم تقم بدفع الأموال المطلوبة.

وأظهرت التحقيقات أن الصور والمقاطع تم تصويرها دون علم المجني عليها في أماكن خاصة. كما تبين أن المتهم استخدم هاتفًا محمولًا لتسجيل هذه المواد وقام بإنشاء حساب على تطبيق "واتساب" لاستغلاله في تهديد الضحية، مما تسبب في إزعاجها وترويعها.

وأفادت المجني عليها بأنها تلقت رسائل تحتوي على صور وفيديوهات خادشة للحياء من المتهم، مرفقة بتهديدات بنشرها على الإنترنت إذا لم تدفع له الأموال.

وأكد تقرير الفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن المتهم أرسل رسائل تهديد متكررة عبر "واتساب" بهدف الضغط على الضحية لدفع المبالغ المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد.