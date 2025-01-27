خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 21 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن، حملة مكثفة على الطرق والميادين، بهدف تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المروري وتقليل الحوادث.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة من ضبط 34.434 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت: 21.066 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و772 مخالفة للسير بدون تراخيص، و1.222 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و15 دراجة نارية مخالفة، و14 مخالفة للوقوف في مواقف عشوائية، و9 مخالفات لعدم الالتزام بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لتحسين السلامة المرورية والحد من المخالفات على الطرق.