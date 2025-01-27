إعلان

خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 21 ألف مخالفة في يوم واحد

11:35 ص الإثنين 27 يناير 2025

رادارات السرعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن، حملة مكثفة على الطرق والميادين، بهدف تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المروري وتقليل الحوادث.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة من ضبط 34.434 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت: 21.066 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و772 مخالفة للسير بدون تراخيص، و1.222 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و15 دراجة نارية مخالفة، و14 مخالفة للوقوف في مواقف عشوائية، و9 مخالفات لعدم الالتزام بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لتحسين السلامة المرورية والحد من المخالفات على الطرق.

رادارات السرعة حملات مرورية الخدمات المرورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غلق 139 محلاً لعدم الالتزام بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

إعلان

إعلان

آلاف الفلسطينيين يتحدون ترامب والاحتلال ويعودون للشمال سيرًا على الأقدام (فيديو وصور)