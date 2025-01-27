جريمة كافية التجمع .. محاكمة قاتل طالب كلية العلوم اليوم

كتب - رمضان يونس:

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، أولى جلسات نظر محاكمة "خربوش" المتهم بقتل طالب كلية العلوم بجامعة القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة كافية التجمع".

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، عاملًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل مديره في إحدى الكافتيريات داخل مستشفى بالتجمع، حيث قام بطعنه بمطواة أثناء خروجه من المستشفى التي يعمل بها، بسبب خلاف بينهما على إشعال "سيجارة" في مطلع مارس الماضي.

وجهت النيابة العامة للمتهم "محمد" وشهرته "خربوش" في تحقيقات القضية التي حملت رقم 2916 لسنة 2024، جنح التجمع الخامس، تهمتي قتل المجني عليه "إسلام" طالب كلية العلوم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدرة جوهر الحشيش.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه كان في خلاف مع "إسلام"، مدير الكافتيريا الذي يعمل فيه، بسبب إشعال المتهم "سيجارة" في وقت غير مخصص للراحة. وأوضح المتهم أن المدير أحرجه أمام زملائه في الكافتيريا، مما أثار غضبه، خاصة بعد أن ترك العمل عقب مشادة بينهما. وأضاف المتهم أنه انتظر قرب الكافتيريا حتى ميعاد خروج المدير "إسلام" من العمل، ثم ذهب إليه لمعاتبته على تصرفه قائلاً له: "أنت ليه بتعمل معايا كده؟"، فرد عليه المجني عليه قائلاً: "إذا كان عاجبك". وعلى إثر ذلك، نشبت مشادة كلامية بينهما، ثم باغته المتهم بطعنة نافذة في جسده مستخدمًا سكينًا، وتركه غارقًا في دمائه ثم فر هاربًا.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالهم "إسلام" الذي تعرض للطعن في أماكن متفرقة من جسده إثر مشاجرة مع آخر بنطاق دائرة القسم.

وأظهرت تحريات أجهزة الأمن الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه "إسلام" 23عامًا، مقيم بمنطقة دار السلام في القاهرة الذي يعمل مدير كافتيريا بأحد المستشفيات الخاصة، وبين المتهم "محمد.ح" 24 عامًا، وشهرته "خربوش" العامل ذاته في الكافتيريا، بسبب تأخر المتهم عن وقت الراحة المخصص له. كما أوضحت التحريات أن المتهم انتظر خروج المجني عليه عقب انتهاء عمله، ثم اعتدى عليه بالضرب وطعنه بسلاح أبيض، ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه، ليلقى مصرعه بعد وصوله إلى المستشفى.