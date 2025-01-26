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ضبط صفقة مخدرات وسلاح بـ40 مليون جنيه في قنا

08:10 م الأحد 26 يناير 2025

المتهمان والمضبوطات

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القاهرة - مصراوي:

أحبطت قوات الشرطة مخطط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة والأسلحة بقنا.

أكدت ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة أن عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) كونا تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (18 بندقية آلية – كمية من الطلقات – كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة "آيس، أفيون" – 3 سيارات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 40 مليون جنيه وباشرت النيابة العامة للتحقيق.

تشكيل عصابي مخدرات سلاح قنا الأمن الداخلية الشرطة
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