جحيم مخزن وعقار كرداسة.. مصدر يكشف حصيلة المصابين وحالتهم

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص باختناق وحروق إثر حريق هائل بمخزن مواد عزل امتد إلى عقار مكون من 3 طوابق تحولت جميعها إلى كوم رماد بكرداسة شمال قطاع أكتوبر، اليوم الأحد.

مصدر أمني قال إن المصابين الأربعة بينهم 3 أمناء شرطة من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة أصيبوا بحروق ونقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي والرابع بحروق واختناق ونقل إلى مستشفى إمبابة العام.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب خلف مدرسة حورس.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بـ8 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع أكتوبر ومأمور مركز كرداسة.

تبين بالفحص اشتعال النيران في مخزن مواد عزل فوم وجراكن تنر بطريق أبو رواش واشتعال سيارة ربع نقل. وامتدت النيران إلى العقار بالكامل والمكون من أرضي وطابقين علوي وأخير تحت التشطيب على مساحة 300 متر وتمام الإخماد دون إصابات.

رجال المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلوا إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بموتور المياه الخاص بالعقار وباشرت النيابة العامة التحقيق.