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لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 131 مخالفة لعدم الالتزام بقرار غلق المحلات

12:10 م الأحد 26 يناير 2025

غلق المحلات

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 131 محلًا تجاريًا خلال 24 ساعة لعدم الالتزام بقرار الغلق، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 131 مخالفة للمحلات المخالفة التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غلق المحلات ترشيد استهلاك الكهرباء وزارة الداخلية
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