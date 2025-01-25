وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة بذكرى الإسراء والمعراج

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في البرقية: "يطيب لي، وهيئة الشرطة، ونحن نستقبل ذكرى الإسراء والمعراج، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة العطرة، ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وعزة وأمان."

وتابع: "إن الاحتفال بهذه الذكرى التي ضرب الله تعالى فيها مثلًا يعجز العلم عن تفسيره، ويستعصي على العقل والفهم، ويُتجاوز بها حدود المكان وحواجز الزمان، تؤكد أن إرادة الله جل في علاه تجعل النصر دائمًا حليفًا للعمل الجاد المخلص، وبصدق المساعي الهادفة للخير والسلام."

واختتم البرقية: "حفظكم الله، سيادة الرئيس، وثبت على طريق الحق والعدل خطاكم، وحفظ مصر منارة تهدي الإنسانية قيم الحضارة والتقدم والنماء. إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وسيادتكم بخير."

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، جاء فيها: "يطيب لي، وهيئة الشرطة، أن نبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب بأسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التقدير والاحتفاء بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج."

واستكمل: "ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها قيم التضحية والمثابرة وإعلاء كلمة الحق ونصرته، لنجد في ذلك دافعًا لتكاتف العطاء في مواجهة التحديات، لتحقيق مسيرة العمل الوطني وبلوغ مرتجياته، ليحصد الشعب المصري العظيم ثمار التنمية والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير."

وهنأ وزير الداخلية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة جاء فيها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات."

وتابعت البرقية: "تأتي هذه المناسبة المباركة لتجدد في النفوس قيم الإيمان والمثابرة والعطاء. حفظ الله بلادنا من كل سوء، ووفق مؤسساتنا التشريعية لسُبل التوفيق والسداد. إنه تعالى على كل شيء قدير. وكل عام وسيادتكم بخير."

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد."

وتابع: "نحتفل في كل عام بهذه الرحلة المقدسة التي اختص بها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف، وهي رحلة جسدت معاني العطاء والإيمان، ونُبل رسالة الإسلام. وبهذه المناسبة نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها الأصيل من كل سوء. وكل عام وسيادتكم بخير."

كما هنأ وزير الداخلية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ببرقية تهنئة جاء فيها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد."

وتابع: "إننا إذ نحيي هذه الذكرى العطرة التي تجسد فيها عطاء المولى جل في علاه لرسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم، نبتهل إليه تعالى أن يُعيد هذه الأيام، ومصر والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان ورفعة وازدهار. وكل عام وفضيلتكم بخير."

بعث أيضًا السيد وزير الداخلية برقية تهنئة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جاء فيها: "يسرني، وهيئة الشرطة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، أن أعرب لسيادتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن نبتهل إلى المولى عز وجل أن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة. داعيًا المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية والعربية في رفعة واستقرار. إنه تعالى ولى ذلك والقادر عليه. وكل عام وسيادتكم بخير."

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، جاء فيها: "يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات. راجين المولى جلت قدرته أن يُبقي دار الإفتاء المصرية منارة تهدي لصحيح الدين الإسلامي الحنيف، وأن يُعيد علينا هذه الذكرى العطرة، ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة ورخاء. وكل عام وفضيلتكم بخير."

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، جاء فيها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، يسرني أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج."

وتابع: "إننا إذ نحيي هذه الذكرى العطرة التي اختص فيها عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة، ونستلهم منها كل معاني البذل والسمو والارتقاء، لتكون دافعًا لمواصلة العطاء والمثابرة في سبيل الارتقاء بمعدلات الأداء، وترسيخ دعائم الاستقرار مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وهيأ لها سبل التقدم والاستقرار. إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وأنتم جميعًا بخير."