ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم ومصادرة 2 مليون قطعة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية، أسفرت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم عن قيام (عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتمكن رجال الأمن من ضبطه بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزته (قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة). كما تم استهداف الورشة وضبط (المواد والأدوات المستخدمة في التصنيع).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.