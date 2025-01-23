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مش هنتنازل عن حقه.. دفاع الطفل "آدم" يكشف تفاصيل التحقيق بواقعة مُدرس سنتر بحلوان

01:54 م الخميس 23 يناير 2025
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كتب- أحمد عادل:

كشفت المحامية هيام محمد، دفاع الطالب المُعتدى عليه بواقعة سنتر حلوان، تفاصيل تحقيقات النيابة العامة حول الاعتداء على "آدم" الطالب بالصف السادس الإبتدائي، وصفعه من قبل مُدرس داخل سنتر تعليمي.

وقالت المحامية هيام محمد لـ "مصراوي"، إن الطفل "آدم" يمر بحالة نفسية سيئة ولا مجال للتنازل عن حقه بالواقعة.

أشارت إلى أن الطفل لم يُخطئ في حق المُدرس وكل ما قام به هو الإجابة على سؤال دون إذن، وعقب ذلك فوجئ باعتداء المُدرس عليه دون سبب وأمام زملائه.

أضافت أن النيابة العامة في حلوان، قررت إخلاء سبيل المُدرس بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. موضحة أن التحقيقات لاتزال مستمرة وفي انتظار تحريات المباحث.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من أحد أولياء الأمور، يفيد بتعدي مدرس على نجله بالضرب خلال حضوره المراجعة النهائية للمُدرس.

وبإجراء التحريات الأولية، وبسؤال شهود العيان تبين صحة الواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المُدرس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعدي مدرس على طفل مُدرس سنتر بحلوان النيابة العامة
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