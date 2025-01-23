اليوم.. أولى جلسات محاكمة سائق بتهمة دهس لاعب المصارعة بالقاهرة الجديدة



كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنح القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس لاعب المصارعة بالقاهرة الجديدة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة ملابسات دهس لاعب المصارعة أسفل عجلات سيارة مسرعة في القاهرة الجديدة، وتبين أنه تعرض للدهس أثناء سيره بأحد شوارع القاهرة الجديدة.

وأضافت التحقيقات أن السائق المتسبب في دهس لاعب المصارعة لم يقف وفر هاربًا، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم والتحفظ على سيارته.



وتبين من التحقيقات أن المجني عليه تم نقله إلى المستشفي وتبين أنه مصاب بشرخ بالجمجمة ويعاني من نزيف داخلي وتم نقله لغرفة الرعاية الصحية تحت الملاحظة.

قال والد المجني عليه إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يخبره بأن نجله تعرض لحادث دهس وتم نقله إلى مستشفى الشروق العام داخل العناية المركزة.