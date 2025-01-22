احذروا.. طبيب يكشف مفاجأة بشأن فيديو الـ 26 ثانية لجريمة الرأس المفصول بالأقصر

كتب- أحمد عادل:

كشف الطبيب النفسي "مهاب مجاهد"، الأبعاد النفسية على المواطنين، نتيجة مشاهدة فيديو جريمة قتل مسن على يد شاب وفصل رأسه عن جسده في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الرأس المفصول" في الأقصر.

وقال الدكتور "مهاب مجاهد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن مشاهدة هذه الفيديوهات ومشاركتها للعامة لها تأثير نفسي سئ على الصحة النفسية للمواطنين، مطالبًا بعدم مشاهدة أو مشاركة فيديو الجريمة، فلا يمكن أن يبرأ الجاني تحت مظلة المرض النفسي، أو تشخصيه بأنه لا يعاني من مرض نفسي.

تابع الطبيب النفسي، أن أغلب الأمراض النفسية لا تؤدي إلى العنف ولا تتسبب في العنف، وهذا بشكل عام وليس تحديدًا عن هذه الحالة. فليس لدينا معطيات حقيقية لتشخيص الجاني، وهناك لجان طبية سوف تحدد حالته النفسية.

وأضاف مجاهد، أن أقصى ما يمكن أن يُصاب به الشخص جراء مشاهدة تلك الفيديوهات، هو مرض اضطراب كرب ما بعد الصدمة (PTSD)، أي أن يصبح لدى الشخص قلق شديد ويتكرر في أحلامه بشكل شبه يومي ويبتعد تمامًا عن السير في الشارع دون مرافق وقد يصل إلى عدم ذهابه إلى العمل.

ويُعد اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، هو أحد أخطر أنواع الاضطرابات النفسية، لأن له أعراض من جميع الاضطرابات النفسية مثل القلق والإكتئاب والرهاب الإجتماعي والتجنب واضطراب شديد في النوم.

واستطرد "مجاهد" أن مشاهدة الأطفال لتلك المشاهد الدموية لا تغير توجه شخصيته، ولكن يمكن أن تؤثر أولًا على نموه العقلي وتطوره ويدخل في نوبات من الهلع والخوف الشديد مايسمى بـ"الجُبن"، وثانيًا بتطبيع تلك مشاهد العنف واستصغار الشجار والعراك ما دام لم يصل إلى حد القتل.

ووجه الطبيب النفسي نصيحة إلى الأشخاص بمقاومة الفضول تجاه مشاهدة تلك النوعية من الفديوهات، وأن السلام النفسي يبدأ من مقاومة الفضول الذي يتسبب في كل الموبيقات مثل الإدمان والدخول في العلاقات الخطرة.

وفي واقعة مروعة هزت الشارع المصري، أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية على ارتكاب جريمة قتل بشعة في مدينة الأقصر، حيث ذبح جاره وارتكب سلسلة من الأفعال الشاذة في فيديو مرعب تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وبحسب شهود عيان، قام الجاني بفصل رأس الضحية وتجول به في الشارع، وشرب من دمه، وكتب عبارات غريبة على جدران المنازل المجاورة

فور وقوع الحادث، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الجريمة، وتمكنت من القبض على المتهم، فيما تم نقل جثة الضحية إلى المشرحة.

فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الشهود، وجارٍ استكمال التحريات لكشف ملابسات الجريمة.

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