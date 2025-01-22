سهرة حمراء احتفالا بمقتل الزوج.. منى استدرجت زوجها وعشيقها ذبحه أمام طفله

كتبت- فاطمة عادل:

حتى بعد زواجها، لم تنقطع علاقة منى بعشيقها، ظلت تتواصل معه وتلتقيه كلما سنحت الفرصة لذلك. لم يكتفيا بذلك، لكنهما قتلا الزوج المخدوع، ليتمكنا من ممارسة الرذيلة دون إزعاج. استدرجته لحضور حفل عرس، وانقض عليه العشيق طعنًا لينهيا حياته أمام طفله، ويعودا لممارسة العلاقة المحرمة احتفالًا بمقتله.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل جريمة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بمحافظة قنا في عام 2017.

عام 2005، نشأت علاقة عاطفية بين "أيمن ع."، 32 سنة – عامل بأحد مصانع أسوان، وجارته "منى أ."، التي تصغره بسنة. تقدم الشاب لخطبة محبوبته، لكن والدها رفض. حاولت الفتاة دون جدوى.

بعد فترة قصيرة، تم تزويج الفتاة لابن عمها الذي يكبرها بـ9 سنوات. أقام الزوج في منزل أسرته، المواجه لمنزل العشيق "أيمن".

كان أيمن يترقب منى كلما غدَت أو راحت، وكلما سنحت الفرصة للاطمئنان عليها لم يتأخر.

بعد عام ونصف من الزواج، شعرت منى بالخواء ينهش روحها. وفي لحظة ضعف، عادت تتواصل مع أيمن سرًا.

بمرور الوقت، عادت علاقة أيمن ومنى كسابق عهدها بل أكثر. في أحد الأيام، وبعد إلحاح، وافقت منى على لقاء حبيبها السابق. ادّعت تعرضها لوعكة صحية تستلزم توقيع الكشف الطبي عليها لدى أحد أطباء مدينة قوص بمحافظة قنا، وفق الزوج.

بدلًا من أن تذهب إلى الطبيب، التقت منى أيمن، وبعد حوار طويل استعادا فيه الذكريات، أقنعها بالذهاب معه إلى شقة يمتلكها في المدينة كي تستريح.

وافقت منى دون تفكير وذهبت مع أيمن إلى الشقة، ومارسا العلاقة المحرمة قبل أن تعود إلى مسكن الزوجية.

بمرور الوقت، قرر الاثنان أن حبهما أقوى من أي شيء، فخططا للتخلص من الزوج ليعيشا معًا بحرية.

في ليلة مظلمة تخللتها أصوات الحشرات في أحد الحقول المهجورة بإحدى قرى الريف، وقعت جريمة مروعة هزت المجتمع المحلي. الزوجة "منى" كانت تسير بجانب زوجها وطفلها الصغير، بدت متوترة وهي تقودهم على طريق زراعي ضيق بحجة حضور عرس قريب.

فجأة، توقفت متعللة بانقطاع حذائها. بينما انحنى الزوج ليفحص الأمر، انقض عليه عشيقها "أيمن"، الذي كان مختبئًا بين الزراعات، مسددًا طعنة غادرة في ظهره بسكين حاد. صرخة قصيرة مزقت صمت الحقل، لكن الموت كان أسرع.

لم تكتفِ "منى" بذلك، بل انحنت على جسد زوجها، وضغطت على عنقه بكلتا يديها حتى تأكدت من انتهاء حياته، بينما وقف الطفل الصغير متسمرًا في مكانه، يبكي بصمت وهو يشهد مقتل والده أمام عينيه.

بعد مقتل الزوج، ذهبت منى وطفلها لحضور العرس، وعندما عادت إلى المنزل هاتفت عشيقها الذي حضر واحتفلا بمقتل الزوج: "احتفلنا بالتخلص منه بالعلاقة الجنسية"، بحسب أقوال الزوجة في التحقيقات.

عند بزوغ الفجر، عُثر على جثة الزوج وسط الحقل من قِبَل أحد المزارعين. أبلغ الشرطة التي بدأت التحقيق على الفور. الطفل، الذي كان الشاهد الوحيد، لم يتمكن من الصمت طويلًا. تحت ضغط التحقيقات، أبلغ رجال الشرطة عن كل ما رآه.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى تم القبض على "منى" و"أيمن". خلال استجوابها، انهارت الزوجة واعترفت بالتفاصيل المروعة.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبتهما شنقًا.