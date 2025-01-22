واقعة هالة صدقي ومساعدتها.. 29 يناير نظر الدعوى أمام دائرة جديدة

كتب - رمضان يونس:

حددت محكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الأربعاء، جلسة 29 يناير الجاري للنظر في الدعوى المقامة من الفنانة هالة صدقي ضد مساعدتها السابقة "حسنة"، التي تتهمها فيها بالتهديد، الابتزاز، التشهير، السب، والقذف، وذلك أمام دائرة جديدة.

كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة قد قررت في وقت سابق إحالة القضية رقم 13623 لعام 2024 إلى محكمة جنح العمرانية بالتهم المذكورة.

توجهت الفنانة هالة صدقي برفقة محاميها، المستشار شريف حافظ، إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية للإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها، المقيد برقم 607 لعام 2024. جاء البلاغ بعدما نشرت "حسنة" عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهامات زعمت فيها أن الفنانة استولت على أموال مخصصة لها من برنامج خيري، وهي مزاعم نفتها هالة صدقي بشدة، مؤكدة عدم صحتها.

خلال أربع ساعات من التحقيقات، أوضحت الفنانة هالة صدقي أن المشكلة بدأت بعد تعاقدها مع شركة إماراتية في مارس الماضي للمشاركة في برنامج "شكرًا مليون"، الذي منحها جائزة بقيمة 150 ألف ريال سعودي. وطلبت الشركة المنتجة تخصيص جزء من الجائزة، وقدره 50 ألف ريال سعودي، لشخص آخر.

ذكرت هالة أنها كانت ترغب في التبرع بالجائزة لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، لكن الشركة المنتجة اشترطت أن يتم التبرع لأشخاص وليس لمؤسسات. لذلك استعانت بمساعدتها "حسنة"، التي تعمل معها منذ 9 سنوات، لتصوير الحلقة وأعلمتها أن الأموال الظاهرة في الحلقة كانت مجرد "إكسسوار"، وأن المبلغ سيتم تحويله عبر حسابها البنكي.

أوضحت الفنانة أنها اتفقت مع "حسنة" على منحها 50 ألف جنيه مقابل مشاركتها في الحلقة، كما اقترحت تخصيص مبلغ الـ 50 ألف ريال المتبقي لمساعدتها السابقة "محروسة"، التي تركت العمل معها منذ سنوات.

وأكدت هالة أمام النيابة أن مساعدتها "حسنة" كانت على علم بأن الأموال الظاهرة في الحلقة كانت غير حقيقية. لكنها فوجئت بعد عرض الحلقة بمطالب وضغوط من "حسنة"، التي طالبتها بالمبلغ مدعية أن المحيطين بها يعتقدون أنها أصبحت غنية. وهددت قائلة: "بيقولولي بقيتي مشهورة وغنية، وأنا عايزة فعلاً أبقى غنية، هاتي الفلوس".