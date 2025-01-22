الداخلية: ضبط مضطرب نفسيًا قتل مواطنًا بسكين أمام المارة في الأقصر

كتب- محمد فتحي:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط مضطرب نفسي بالأقصر، لقيامه بالإعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته مما أدى لوفاته في الحال.

وقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه الجريمة البشعة، وتم اقتياده لديوان القسم، ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين تسليمه لذويه.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بتلقي بلاغ من النجدة عن قيام شاب مضطرب نفسيًا في العقد الثاني من العمر، بقتل مواطن بطريقة بشعة وسط ذهول المارة

مباشرة انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى مكان الحادث، وجاري تكثيف التحريات لمعرفة تفاصيل وأسباب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، للوقوف على تفاصيل الحادث ودوافعه.

وأثارت واقعة مقتل شخص على يد جاره وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في مدينة الأقصر، حالة من ردود الفعل الغاضبة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجريمة بشعة ارتكبها شاب بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، مساء الثلاثاء، حيث أقدم على إنهاء حياة جاره بطريقة بشعة، وذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع.

ووثق الفيديو الذي تجاوزت مدته 26 ثانية، الجريمة البشعة التي ارتكبها الشاب، حيث ظهرت جثة على الأرض مقطوعة الرأس وأمامها شاب يمسك بالرأس محاولًا التهام أجزاء منها، وسط رعب وذهول من أهالي القرية.

وأوضح شهود العيان أن الجاني كان يتشاجر مع جاره، ثم أحضر سكينًا وذبحه وسط الشارع، قبل أن يحمل رأسه ويتجول بها بين المارة.