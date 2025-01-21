إعلان

احتجاز فتاة داخل غرفة سرية بمنزل أعمامها لمدة 6 سنوات بالبدرشين

12:52 م الثلاثاء 21 يناير 2025

احتجاز فتاة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

احتُجزت فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات داخل غرفة سرية مكبلة بسلسلة حديدية صنعها شقيقا والدها وأخوها غير الشقيق في مركز البدرشين جنوب الجيزة.

داخل قسم شرطة البدرشين، طرقت سيدة باب رئيس المباحث للإبلاغ عن احتجاز ابنتها على يد اثنين من أعمامها وشقيقها غير الشقيق.

انتقلت قوة من الشرطة إلى محل البلاغ، ولكن لم يتم العثور على شيء في البداية. ومع إعادة البحث، عثروا على غرفة سرية بداخلها الفتاة.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الفتاة إلى المستشفى، كما ألقت الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة للوقوف على ملابسات الواقعة.

احتجاز فتاة غرفة سرية البدرشين قسم شرطة البدرشين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط 73 سلاح ناري و283 قضية مخدرات وتنفيذ 60.487 حكم قضائي متنوع

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر