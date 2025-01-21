احتجاز فتاة داخل غرفة سرية بمنزل أعمامها لمدة 6 سنوات بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

احتُجزت فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات داخل غرفة سرية مكبلة بسلسلة حديدية صنعها شقيقا والدها وأخوها غير الشقيق في مركز البدرشين جنوب الجيزة.

داخل قسم شرطة البدرشين، طرقت سيدة باب رئيس المباحث للإبلاغ عن احتجاز ابنتها على يد اثنين من أعمامها وشقيقها غير الشقيق.

انتقلت قوة من الشرطة إلى محل البلاغ، ولكن لم يتم العثور على شيء في البداية. ومع إعادة البحث، عثروا على غرفة سرية بداخلها الفتاة.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الفتاة إلى المستشفى، كما ألقت الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة للوقوف على ملابسات الواقعة.