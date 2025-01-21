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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 21 ألف مخالفة في يوم واحد

12:28 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الرادارات الحديثة

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على كافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن، ضبط 45.192 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت: 969 مخالفة سير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و21.911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5 مخالفات موقف عشوائي، و1.095 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق السلامة على الطرق، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتكثيف الحملات المرورية وتعزيز الانضباط على الطرق.

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