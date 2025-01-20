نهاية مروعة لسيدة أمام مكتب بريد بالهرم

كتب - محمد شعبان:

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالهرم في ظروف غامضة، مساء الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة سيدة ثلاثينية أمام مكتب البريد بمنطقة الطوابق.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة ربة منزل تدعى "هبة.ل." تبلغ من العمر 31 عامًا، ترتدي ملابسها كاملة، وتوجد بها كسور ونزيف إثر سقوطها من الرابع.

ويستمع رجال الشرطة لأقوال أسرتها للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وأودعت الجثة ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.