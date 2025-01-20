إعلان

نهاية مروعة لسيدة أمام مكتب بريد بالهرم

10:22 م الإثنين 20 يناير 2025

جثة بالطريق - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالهرم في ظروف غامضة، مساء الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة سيدة ثلاثينية أمام مكتب البريد بمنطقة الطوابق.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة ربة منزل تدعى "هبة.ل." تبلغ من العمر 31 عامًا، ترتدي ملابسها كاملة، وتوجد بها كسور ونزيف إثر سقوطها من الرابع.

ويستمع رجال الشرطة لأقوال أسرتها للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وأودعت الجثة ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

جثة سقوط من علو الهرم مكتب بريد الجيزة النجدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إطلاق نار يبدد هدوء 6 أكتوبر.. والحصيلة مصابان

إعلان

إعلان