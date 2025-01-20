ضرب بمواسير وشوم .. السجن 15عامًا ضد "عاطل أبو رويش"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "9" جنايات العياط بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل"أبو رويش" بالسجن المشدد 15 عامًا، في واقعة اتهامه بالشروع في قتل عاملين في العياط جنوب الجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشارعفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مصطفي محمد عبد اللطيف، ومحمد عبد الحميد العدروسي، وسكرتارية خالد شعبان.

أسندت النيابة العامة، في تحقيقات الدعوى التى حملت رقم 217 لسنة 2024 جنايات العياط، والمُقيدة برقم5883 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "إ.س"، شرع في قتل المجني عليهما "م. س"، و"إ. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحهما وأعد لهذا أسلحة بيضاء "شوم ومواسير حديدية وعصا خشبية" وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفاً تواجدهما فيه وما أن أظفر بهما حتي تعدى بها عليه فأحدث إصابتهما المبينة بالتقارير الطبية المرفقة قاصداً من ذلك قتلهما إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه و هو مداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه "م. س"، بفحصه إكلينيكياً لم يستطيع أداء حركات الطرف العلوي الأيمن، وبعمل الأشعة، تبين وجود ظلال الكسور بعظام الجبهة بالجهة اليمني وكسر بأعلي عظمة الزند اليمني، وأن إصابته ذات طبيعة رضية حدثت من الضرب بجسم أو أجسام صلبة راضية و هي جائزة الحدوث.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكش الطبي على "إ.ع" تبين وجود تورم شديد برسغ اليد اليسري مع عدم قدرته علي تحريك الطرف العلوي الأيسر، وبعمل الأشعة تيبن وجود ظلال لكسرمتفتت بأسفل عظمة الزند اليسري وأن إصابته ذات طبيعة رضية حدثت من الضرب بجسم أو أجسام صلبة راضية وهي جائزة الحدوث.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والتى أدانت المتهم بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا لما أسند إليه من اتهام.