طفل يقود سيارة بدون لوحات ويصطدم بسيارات متوقفة في دمياط

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام طفل بقيادة سيارة بدون لوحات معدنية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع الفيديو الذي يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة بسرعة عالية واصطدامه بعدة سيارات متوقفة على جانب الطريق أثناء سيره بأحد شوارع مدينة دمياط.

بالفحص، تم تحديد مالك السيارة (مالك معرض موبيليا - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وضبط قائد السيارة وقت ارتكاب الواقعة، والذي تبين أنه "نجل شريك صاحب المعرض". وبمواجهتهما، أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.