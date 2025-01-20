قرار قضائي بشأن المهندس المتهم في "مذبحة دار السلام"

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة المهندس المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديق العائلة بسبب خلافات على الميراث، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة دار السلام"، إلى جلسة 17 فبراير.

حملت القضية الرقم 3057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة دار السلام، وقُيدت تحت رقم 397 لسنة 2024 كلي حلوان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أقدم على قتل والديه داخل منزلهما بمنطقة حدائق المعادي، ثم دفن جثتيهما في المنزل.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم بعد 5 أيام قام بقتل شقيقه وصديق العائلة ودفنهما أيضًا في العقار نفسه، وذلك بسبب خلافات على الميراث.