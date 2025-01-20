إعلان

قرار قضائي بشأن المهندس المتهم في "مذبحة دار السلام"

01:40 م الإثنين 20 يناير 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة المهندس المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديق العائلة بسبب خلافات على الميراث، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة دار السلام"، إلى جلسة 17 فبراير.

حملت القضية الرقم 3057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة دار السلام، وقُيدت تحت رقم 397 لسنة 2024 كلي حلوان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أقدم على قتل والديه داخل منزلهما بمنطقة حدائق المعادي، ثم دفن جثتيهما في المنزل.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم بعد 5 أيام قام بقتل شقيقه وصديق العائلة ودفنهما أيضًا في العقار نفسه، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

جنايات القاهرة مذبحة دار السلام تأجيل محاكمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟