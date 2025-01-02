دفنوه حي.. تحرك قضائي جديد في قضية "طبيب الساحل"

"قلبه وقف في الملعب".. قصة اللاعب محمد شوقي الذي ورد اسمه في بيان

كتب: أحمد عادل:

قررت محكمة النقض، تحديد جلسة 27 ديسمبر 2025، لنظر الطعن المقدم من المتهمين الأول والثاني على الحكم الصادر ضدههما بالإعدام شنقًا، والمتهمة الثالثة بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل طبيب الساحل".

وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة طبيب وممرض ومحامية بتهمة قتل أسامة صبور "طبيب الساحل"، بأن قضت بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالإعدام والثالثة بالسجن 15 سنة.

و كانت النيابة العامة أحالت طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.