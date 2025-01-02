لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالفيديو.. مأمورية مثيرة تحبط صفقة مخدرات بـ860 مليون جنيه

05:59 م الخميس 02 يناير 2025

مأمورية أمنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

بثت وزارة الداخلية فيديو لاستهداف بؤرتين إجراميتين لتجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة في الإسكندرية والسويس وتقدر قيمة المضبوطات بنحو ٨٦٠ مليون جنيه.

قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة رصد نشاط العديد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد والأقراص المخدرة والأسلحة والذخائر بمحافظتي الإسكندرية والسويس.

مأمورية استهدفت بؤرة إجرامية بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة السويس تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل - مخدرات - سلاح - إستعمال قوة - ضرب أفضى إلى موت".

ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع 4 منهم وضبط الأخير وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش أكثر من نصف طن - كمية من المواد المخدرة المتنوعة "آيس ، كيتامين" - 44 قطعة سلاح نارى "2 رشاش متعدد ، 7 بنادق آلية ، 1 بندقية قناصة ، 2 بندقية خرطوش ، 32 طبنجة" - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية عملات "محلات - أجنبية" - 6 سيارات - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

كما أمكن ضبط تشكيل عصابى يضم 4 عناصر إجرامية شديدي الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالعقاقير المخدرة بالإسكندرية بحوزتهم (50 ألف قرص مخدر - 200 كيلو جرام "من بودرة الأقراص المخدرة" تعادل "1,2 مليون قرص مخدر" - كميات كبيرة من الزيوت والمواد الكيمائية المخدرة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

مأمورية مخدرات أقراص مخدرة حشيش الإسكندرية السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأول استخرجوا جثته والثاني مصاب.. لحظات حرجة في انهيار منزل بكرداسة

إعلان

إعلان

الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة