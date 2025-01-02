الأمن يداهم 14 شركة سياحية وهمية تروج لرحلات دينية

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية شركات تعمل في مجال السياحة دون ترخيص، بعد ورود معلومات وتحريات من قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار". كشفت التحريات عن تورط 14 شركة و2 مكتب في النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلين زعم تنظيم رحلات الحج والعمرة وبرامج سياحية متنوعة.

تبين أن تلك الشركات كانت توهم المواطنين بأنها مرخصة، بينما تقوم بالترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستخدم شققًا مستأجرة كمقار مؤقتة لها.

عند ضبط القائمين على تلك الشركات، عُثر بحوزتهم على عدد من الأدوات المستخدمة في الاحتيال، منها أختام وأكلاشيهات، صور لجوازات وتأشيرات سفر، باركود لرحلات دينية، كروت دعائية، كشوف بأسماء العملاء، ودفاتر إيصالات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين وتولت النيابة التحقيق.