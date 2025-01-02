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العثور على جثة أفريقي بجوار جهاز القاهرة الجديدة

10:23 ص الخميس 02 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة أفريقي بجوار جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة بمنطقة الهناجر القديمة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لشخص نيجيري الجنسية يقيم في شقة بالطابق الأول بالعقار رقم 128.

المعاينة الأولية استبعدت وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة أفريقي جثة القاهرة الجديدة
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