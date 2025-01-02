زحام مروري كثيف بالقاهرة والجيزة صباح الخميس.. خريطة الكثافات المرورية

كتب- علاء عمران:

شهدت الطرق والشوارع الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، حالة من التباطؤ المروري والكثافات المتوسطة، تزامنًا مع توجه الطلاب إلى المدارس والموظفين إلى أعمالهم. وانتشرت خدمات المرور لتسهيل حركة السير خلال أوقات الذروة.

سجل شارع الهرم تباطؤًا كبيرًا بسبب إغلاق الطريق في مناطق متعددة لإنشاء محطات مترو الأنفاق، ما أدى إلى تحويل حركة السير إلى طرق بديلة. كما ظهرت كثافات مرورية بمناطق مشعل والطالبية ومدكور وشارع العشرين، وصولًا إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل.

على كوبري أكتوبر، سجلت كثافات مرورية في الاتجاهين، خصوصًا أمام القادمين من الجيزة باتجاه وسط البلد، والعكس. كما شهد محور النصر وشارعي الطيران وعباس العقاد كثافات متحركة، بالتزامن مع دخول الموظفين إلى مدينة نصر.

وفي الجيزة، ظهرت كثافات في شارع السودان ومحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولًا إلى بولاق وإمبابة. كما شهد محور صفط اللبن تباطؤًا ملحوظًا للقادمين من الدائري إلى شارع السودان، بينما انتظمت الحركة في محور عرابي.

وفي القاهرة، رصدت تباطؤات بحركة السير أعلى طريق الأوتوستراد للقادمين من حلوان إلى المعادي، وأمام نفق الأزهر للقادمين من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا. كما ظهرت كثافات في شارع صلاح سالم والكورنيش، خصوصًا بمحيط المنشآت الحيوية مثل مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الخارجية.

على الطريق الدائري، ظهرت كثافات متفرقة بمناطق السلام والمرج والمريوطية وحدائق الأهرام، مع تزايد سيارات النقل الثقيل. وشهد طريق إسكندرية الزراعي ازدحامًا للقادمين من الأقاليم إلى القاهرة.

تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات على المحاور والميادين من خلال الكاميرات، كما تنتشر الأوناش المرورية على الطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء كانت حوادث أو أعطالًا.

تم التنسيق مع إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية لنشر الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، للتعامل الفوري مع أي عوائق وضمان سير الحركة بسلاسة.