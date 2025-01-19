الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها في مدرسة التجمع: "أنا ليا حق"

"ضربوني لحد ما أغمي عليا".. ماذا قالت "كرمة" المجني عليها في مشاجرة مدرسة

كتب- أحمد عادل:

ظهرت الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلتها “كرمة” في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس، وادعت تعرضها للسب والاعتداء من قبل الطالبة المجني عليها.

وقالت الطالبة خلال تصريحاتها: “أنا اتعرضت للضرب والسب الأول، وكنت رايحة أعمل محضر لكن طلبوا مني التصالح. حياتي و مستقبلي ضاع، أنا كنت من الأوائل في المدرسة”.

وأضافت الطالبة المتهمة: “الحادثة أثرت على حياتي بشكل كبير، وعمي توفى بمجرد معرفته بالقضية وما قدرتش أحضر جنازته، أنا مظلومة وليا حق، والواقعة قلبت حياتي رأسًا على عقب”.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث استمعت لأقوال الطالبة المتهمة وزميلاتها، وواجهتهن بمقاطع الفيديو التي وثقت الواقعة، والاستماع لشهادات أسرة الطالبة المجني عليها.

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