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لعرض كشوف قضايا 2024.. النائب العام يستقبل رئيس استئناف طنطا

07:22 م الأحد 19 يناير 2025

جانب من اللقاء (1)

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كتب- رمضان يونس:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

خلال اللقاء، عرض القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، كشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

من جانبه أثنى المتستشار محمد شوقي، على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

النائب العام المستشار محمد شوقي المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا استئناف طنطا
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