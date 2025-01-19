تطور قضائي بشأن الـ 3 فتيات في واقعة الاعتداء على طالبة مدرسة التجمع

"ضربوني لحد ما أغمي عليا".. ماذا قالت "كرمة" المجني عليها في مشاجرة مدرسة

كتب- أحمد عادل

بدأت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع 3 فتيات متهمات بالاعتداء على الطالبة “كرمة" داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الفتيات الثلاث تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطهن، ويتم حاليًا استجوابهن بشأن الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الطالبة المجني عليها، التي قدمت بلاغًا يتهم المدرسة بالإهمال والتقصير في حماية الطلاب. كما اطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة، الذي أثبت تعرضها لكسر في عظام الأنف استدعى رد الكسر وتركيب دعامة خارجية، مع توصية بالحصول على راحة لمدة أسبوعين.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في القضية للوقوف على جميع ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

اقرأ أيضا:

"أمشي يا بنت متتلكعيش".. والد الطالبة المجني عليها في فيديو مدرسة التجمع يكشف التفاصيل

"كان هيجيبلي عربية من برة".. لماذا ذهب "أفشة" إلى قسم التجمع؟