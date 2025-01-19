"كان هيجيبلي عربية من برة".. لماذا ذهب "أفشة" إلى قسم التجمع؟

كتب- محمد الصاوي:

حرر محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، محضرًا رسميًا في قسم شرطة التجمع الأول ضد رجل أعمال اتهمه فيه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه.

وقال أفشة في بلاغه بقسم شرطة التجمع الأول: إن المتهم قد حصل على المبلغ المذكور منه، بزعم جلب سيارة له من الخارج، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق ولم يقم بتسليم السيارة المتفق عليها.

تم ضبط المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.