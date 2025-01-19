إعلان

"كان هيجيبلي عربية من برة".. لماذا ذهب "أفشة" إلى قسم التجمع؟

05:17 م الأحد 19 يناير 2025

محمد مجدي أفشة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:

حرر محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، محضرًا رسميًا في قسم شرطة التجمع الأول ضد رجل أعمال اتهمه فيه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه.

وقال أفشة في بلاغه بقسم شرطة التجمع الأول: إن المتهم قد حصل على المبلغ المذكور منه، بزعم جلب سيارة له من الخارج، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق ولم يقم بتسليم السيارة المتفق عليها.

تم ضبط المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محمد مجدي أفشة النادي الأهلي منتخب مصر قسم شرطة التجمع الأول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل
صور.. انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع
بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري
صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة