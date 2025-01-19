آخر تطورات حالة "كرمة" طالبة مدرسة التجمع.. ووالدها: أجرت عملية

كتب- أحمد عادل:

كشف والد الطالبة "كرمة"، ضحية الإعتداء على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، آخر تطورات حالتها الصحية بعد الحادث المؤلم الذي تعرضت له.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، قال والد "كرمة" إن ابنته أصيبت بكسر في عظام الأنف جراء الاعتداء، مما استدعى خضوعها لعملية جراحية لتركيب دعامة لتثبيت العظام. وأضاف أنه بعد الحادث، تعرضت ابنته لعدة كدمات متفرقة في جسدها، مما استدعى احتجازها داخل المستشفى لمدة أيام بسبب سوء حالتها الصحية.

ووفقًا لتقرير مستشفى الجوي التخصصي، تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وجود كدمة بالرأس وكسر في عظام الأنف، وأوصى الأطباء بضرورة خضوعها لعملية جراحية لتثبيت العظام.

من جانبها، استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال أسرة الطالبة "كرمة"، حيث تقدمت الأسرة ببلاغ للأجهزة الأمنية بعد الاعتداء عليها بالضرب والسب من قبل ثلاث فتيات داخل المدرسة، وتواصل النيابة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.