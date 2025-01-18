عايزه تلم تبرعات.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة مصابة بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة ترتدي ملابس بها آثار دماء، مدعيةً تعرضها للاعتداء بسلاح أبيض أثناء محاولتها حماية كلاب ضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

بالفحص، تبين عدم صحة الواقعة، حيث تم تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما في الفيديو، وبمواجهتهما، اعترفتا باختلاق الواقعة، وأوضحتا أن إحداهما قامت بسكب مادة ذات لون أحمر على الأخرى لتبدو وكأنها آثار جرح، بهدف النصب على المواطنين والجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات للحصول على تبرعات مالية بدعوى مساعدة الكلاب الضالة.

كما أقرتا بأن الغرض من الفيديو هو كسب تعاطف الجمهور وتحقيق أرباح مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدتا سابقة افتعالهما وقائع مشابهة في السياق نفسه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيدتين.