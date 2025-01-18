سرقوا 140 طن قمح.. كيف خطط مشرف وفرد أمن لسرقة صومعة بني سويف؟

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة الاستيلاء على 140 طنًا من القمح في بني سويف وضبط مرتكبيها.

تلقت الإدارة العامة لشرطة التموين بلاغًا من مدير أحد صوامع القمح في دائرة مركز الواسطى ببني سويف، يفيد بوجود عجز قدره 140 طنًا من القمح.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط 3 أشخاص، من بينهم شخصان يعملان بالصومعة، واعترفوا بأنهم نفذوا الواقعة عن طريق قطع التيار الكهربائي، مما سهل دخول سيارتين نقل تم ضبطهما لاحقًا للاستيلاء على كميات القمح والتصرف فيها لصالح أحد المطاحن في مركز أبو النمرس بالجيزة.

كما تم استهداف المطحن المشار إليه، وتم ضبط مشرف وفرد أمن، واعترفا بدورهما في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.