داخل فنطاس سيارتين.. ضبط 47 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا بقيمة 8.5 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب 47 ألف عبوة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد، وذلك في إطار جهودها لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة.

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط سائقي سيارتين نقل (فنطاس فارغ) أثناء إنهاء إجراءات وصولهما بميناء السلوم البري. وبتفتيش السيارتين، عُثر على 47 ألف عبوة سجائر مهربة، مخبأة داخل أجولة بلاستيكية ومخفاة داخل فنطاسي السيارتين.

وبمواجهة السائقين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تهريبها إلى داخل البلاد وبيعها في السوق المحلي. وقدرت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية والتعويض بحوالي 8.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.