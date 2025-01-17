بعد فيديو متداول.. ضبط سيارة بلوحات معدنية معدلة في الموسكي



كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام قائد سيارة ملاكي بثني جزء من اللوحات المعدنية الخلفية لسيارته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة. وبالفحص، تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية مثنية وأن التراخيص الخاصة بها منتهية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.