"النار طلعت من الشبابيك".. المعاينة تكشف ملابسات حريق شركة بالدقي

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريقًا اندلع داخل شركة تكنولوجيا البناء الحديث بالدقي اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة الدقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كقثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من برج بشارع محي الدين أبو العز.

تبين بالفحص اشتعال ماكينة تصوير داخل صالة الشركة الكائنة بشقة بالدور الخامس في العقار رقم 122 والمكون من 9 أدوار.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران سريعًا ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد.