إعلان

"النار طلعت من الشبابيك".. المعاينة تكشف ملابسات حريق شركة بالدقي

06:45 م الخميس 16 يناير 2025

موقع الحريق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريقًا اندلع داخل شركة تكنولوجيا البناء الحديث بالدقي اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة الدقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كقثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من برج بشارع محي الدين أبو العز.

تبين بالفحص اشتعال ماكينة تصوير داخل صالة الشركة الكائنة بشقة بالدور الخامس في العقار رقم 122 والمكون من 9 أدوار.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران سريعًا ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد.

حريق شركة حريق الدقي حريق الدقي شركة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سقوط غامض لطالبة داخل مدرسة ثانوي بالبدرشين

إعلان

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
سيناريوهات "اليوم التالي للحرب".. ما مصير حماس بعد اتفاق غزة؟