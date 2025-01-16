زحام شديد بمعظم محاور الجيزة والقاهرة.. النشرة المرورية

كتب - علاء عمران:

شهدت الشوارع والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس اختناقات مرورية كبيرة بالتزامن مع بدء يوم جديد من العمل والدراسة. وظهرت الكثافات بشكل ملحوظ في العديد من الطرق الرئيسية نتيجة أعمال الإنشاءات وأوقات الذروة المعتادة.

وتباطأت حركة السيارات بشارع الهرم بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، مما تسبب في إغلاق الطريق في عدة نقاط مثل تقاطع المريوطية، والمساحة، وشارع العريش، ومدكور. كما تكدست السيارات بمنطقة مشعل، وشارع العشرين حتى الطالبية، بالإضافة إلى كوبرى الجيزة المعدني وشارع فيصل.

وشهد كوبرى أكتوبر تكدسات كبيرة للقادم من الجيزة باتجاه وسط البلد، وكذلك في الاتجاه العكسي. وامتدت الكثافات إلى محور النصر ومحيط ميدان رابعة وصولًا إلى المنصة، فيما تباطأت حركة السيارات بشوارع عباس العقاد والطيران.

أما محور صفط اللبن، فشهد كثافات مرورية مرتفعة للمتجه من الطريق الدائري إلى شارع السودان، مما دفع السائقين إلى استخدام الطرق البديلة كطريق عرابي. كما ظهرت كثافات على كوبرى عباس والجامعة ومحيط ميدان النهضة، وامتدت إلى شارع النيل السياحي.

وعلى طريق الأوتوستراد، تباطأت حركة السيارات للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، بينما تأثرت مناطق أخرى مثل 15 مايو بازدحام سيارات النقل الثقيل. كما تكدست السيارات بالدائري في مناطق المرج والسلام نتيجة الحركة المرتفعة للقادمين من الأقاليم إلى العاصمة.

وفي نفق الأزهر، شهدت الحركة المرورية تباطؤًا كبيرًا للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، في حين امتدت التكدسات إلى شارع رمسيس وغمرة وصولًا إلى العباسية.

كما ظهرت ازدحامات مرورية بالكورنيش، خاصة في الاتجاه من المعادي إلى وسط البلد، وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو. وشهد شارع صلاح سالم والمحاور القريبة من الجهاز المركزي للمحاسبات إقبالًا مكثفًا من السيارات مع دخول الموظفين.

وتأثرت حركة السيارات بمناطق مثل التجمع الخامس والبساتين وزهراء المعادي، فضلًا عن استمرار الازدحامات بمحاور رئيسية مثل كوبرى 15 مايو وطريق الواحات.