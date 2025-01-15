النائب العام يفتتح فعاليات الدورة التدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية

كتب- محمد الصاوي:

افتتح المستشار محمد شوقي النائب العام، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية للمحامين أعضاء النقابات الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وحضر الافتتاح قادة النيابة العامة ونخبة من المحامين.

وأعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور، وأشار إلى أن تلك الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين، كما تهدف إلى تنمية المهارات القانونية وزيادة المعرفة بكافة الحقوق والضمانات التي يقررها الدستور والقانون للمتقاضين.

وأكد النائب العام حرص النيابة العامة على تقديم كافة أوجه الدعم لجموع المحامين، إيمانًا منها بقدسية مهنة المحاماة التي تعتبر حصنًا منيعًا لحماية الحقوق والحريات.

وألقى نقيب المحامين كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ونقابة المحامين، وتبادل الفعاليات والخبرات من خلال المؤتمرات المشتركة والدورات التدريبية، مع العمل على ترسيخ القيم السلوكية والمهنية المُثلى، وحل المشكلات التي تواجه أطراف منظومة العدالة.